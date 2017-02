Thierry Henry lovend over lichting Duivels: "Het is moeilijk om een genie te begrijpen''

Door: Frank Dekeyser

6/02/17 - 10u51

"Romelu Lukaku? Ik noem hem De Advocaat." Thierry Henry is vol lof over deze lichting Rode Duivels. "Het is moeilijk om een genie te begrijpen."

Thierry Henry, T3 bij de Rode Duivels praatte in Sportweekend honderduit over de de Belgische nationale ploeg. "Romelu Lukaku noem ik 'De Advocaat'. Hij discussieert echt over alles. Over zijn kousen, bijvoorbeeld. Zo zit hij nu eenmaal in mekaar. Hij wil alles weten. Wat hij moet verbeteren? Alles wat hij doet, moet nog beter. Maar hij is nog jong."



Ook over Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Dries Mertens had de Fransman niets dan lof. Zij zijn of moeten de sterkhouders worden van deze Rode Duivels. "Die jongens denken anders. Je moet niet eens proberen te analyseren waarom ze op een bepaalde manier denken. Het is moeilijk om een genie te begrijpen. Kijk: in de voetbalwereld moet je er altijd staan, altijd goed presteren. Dat vormt je karakter op een manier die andere mensen niet kunnen begrijpen." Lees ook

Maturiteit

Een kwartfinale op het WK in Brazilië, een kwartfinale op het EK in Frankrijk. Is dat niet beneden de verwachtingen voor deze gouden generatie? En vooral: kunnen ze die extra stap nog zetten? "Weet je: Scifo, Ceulemans, Gerets.... Dat zijn spelers die me deden dromen. Het WK in 1986 was het eerste toernooi dat ik als kind bewust meemaakte. Maar ik besef ook dat er daarna een leegte gekomen is. Daarom begrijp ik ook dat deze lichting Rode Duivels de gouden generatie genoemd wordt. De verwachtingen om nog eens een groot toernooi te spelen, waren hoog. En het moeilijkste bij zoiets is om te bewijzen dat je iets waard bent. De individuele kwaliteit is er, maar ze moeten op een bepaald moment toch eens hun stempel drukken. Er ontbreekt niet veel meer om die extra stap te zetten, maar op het einde kan net dat het langste duren. Het verschil met Frankrijk? Maturiteit. En misschien moeten we die grote referentiematch eens winnen. Een zege tegen Argentinië of Spanje. 't Is niet evident. Toch hoop ik dat we met de kwaliteit die we hebben het allerhoogste kunnen bereiken." © photo news.