Eden Hazard: "Marc Wilmots verstond mij echt. Hij wist wat er in me omging"

FOTOBOEK EDEN HAZARD Een wrange nasmaak kent hij niet. Eden Hazard (26) is een goed opgevoede jongen. Grappig, eerlijk, bescheiden, respectvol. Een mooie mens. Naar aanleiding van zijn 500ste officiële wedstrijd als prof bladerde de ster van Chelsea met ONZE MAN IN ENGELAND, Kristof Terreur, door het fotoboek van zijn carrière. Zijn gloriemomenten, zijn dieptepunten, zijn triomfen, zijn vrienden, zijn mentors. Een voorsmaakje hieronder, de hele reeks bekijk je HIER. Hazard: "Marc Wilmots verstond mij echt. Hij wist wat er in me omging."

De rake beschrijving van Mourinho Klok even terug naar december 2015. Na het ontslag van José Mourinho stuurt Eden Hazard zijn ex-baas een verontschuldigend sms'je. Met woorden als "Ik voel me schuldig, ik was niet de speler die ik vorig jaar was..." Ondanks het feit dat Engelse media uitgebreid berichten over een gebrouilleerde relatie tussen trainer en zijn sterspeler, krijgt Hazard een berichtje terug. Daarin wenst Mourinho hem nog veel succes, ook met zijn 'wonderlijke' gezin. Meer dan de voetballer, die voor zijn trainer te weinig een meedogenloze krijger was, bleef de mens-Hazard bij hem hangen. "Very, very humble' (erg bescheiden), heel beleefd, egoïstisch - nul, egocentrisch - nul. Geen moderne voetballer, eerder een mens uit vervlogen tijden. Fantastisch karakter." Zelden heeft een trainer hem raker omschreven. Hazard is een jongen die zich moet kunnen amuseren - Mourinho pushte hem te ver. Plezier is zijn motor, niet de centen. De jongen die elke dag met de glimlach op het veld staat. De speler voor wie winst geen obsessie is. De artiest die wil entertainen. Zonder politieke spelletjes errond. Zonder polemieken. Lees ook Herkent u deze Rode Duivel op stap in Londen?

De vaderlijke band met Wilmots Evenmin is hij een voetballer die met woorden terug zal slaan, ook al ging hij niet altijd akkoord met de lijnen die zijn bazen uittekenden. Niet als hij terugblikt op het EK. Niet niet als wij een foto van hem en Marc Wilmots onder de neus schuiven. "Ik ben altijd erg close met hem geweest", zegt Hazard. "Omdat ik het gevoel had dat hij me echt verstond. Hij wist wat erin me omging. Hij raakte de juiste snaar. Zoals een tweede vader. Wilmots kwam bij de nationale ploeg op een moment dat we de hoge verwachtingen niet in konden lossen. Samen hebben we een mooie weg afgelegd. Op zijn manier heeft hij het beste uit deze generatie proberen halen. Daar zijn wij hem nog altijd dankbaar voor. Je kan over hem zeggen wat je wil, maar voor de groep was hij top. En ik denk ook niet dat je veel spelers zult vinden die het tegendeel beweren. Natuurlijk waren er zaken die beter konden. Ja, hij had misschien een betere tacticus kunnen zijn. Kan je hem dat verwijten? Iedere mens heeft zijn kwaliteiten en zijn gebreken. Ook ik. Ik probeer altijd het positieve mee te nemen van mijn trainers. Allemaal hebben ze hun verdienste. En ook Wilmots heeft een steentje bijgedragen aan mijn carrière. Dat vergeet ik niet." © photo news.