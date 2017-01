Bondscoach Serneels: "Sommige Red Flames zitten te veel met het EK in hun hoofd"

Door: redactie

Ives Serneels tijdens een training van de Red Flames. © belga.

De Red Flames zijn met een stage in Tubeke aan hun voorbereiding op het EK in Nederland begonnen. Coach Ives Serneels, die morgen met zijn team Frankrijk B partij geeft, wil vooral focus zien. "We kunnen nog progressie boeken."

Sinds begin deze week vertoeft het nationale vrouwenelftal in het nationale voetbalcentrum in Tubeke. Daar begint de opbouw richting EK in Nederland. Morgen staat er een oefenwedstrijd in de buurt van Parijs op het programma. Om 11 uur spelen de Red Flames tegen Frankrijk B. Ook België zal niet met zijn sterkste elftal aantreden, maar bondscoach Ives Serneels neemt de test serieus. "Dit is een belangrijke match tegen een sterke tegenstander. Zo heeft Frankrijk B onlangs Servië geklopt en zit het team vol profs. We zullen klaar moeten zijn. Geloof me, dit is een uitstekende sparringpartner."



Intussen leeft het EK in Nederland, de eerste deelname in de Belgische geschiedenis, enorm in de spelersgroep. "Sommigen zitten zelfs te veel met het EK in hun hoofd", aldus Serneels. "We hebben de komende maanden nochtans hard nodig om progressie te boeken. We moeten stap per stap toewerken naar de zomer. De laatste jaren hebben we een goeie basis gelegd, nu moeten we daarop voortbouwen."



Overigens was doelvrouw Justien Odeurs van USV Jena er niet bij in Tubeke. Ze is geopereerd aan de meniscus van de linkerknie en zal minstens drie maanden out zijn. Het EK komt in principe niet in gevaar voor de titularis.