Heerlijke goals, plaagstoten en een potje worstelen: Zenit neemt afscheid van Witsel met knappe montage

Door: redactie

8/01/17 - 09u50

video De wegen van Axel Witsel en Zenit Sint-Petersburg mogen dan wel scheiden, maar van enige bitterheid is er bij de Russische topclub duidelijk geen sprake. Om de middenvelder uit te wuiven, heeft Zenit zelfs een knappe video gemaakt. De montage toont de mooiste momenten van de Rode Duivel in Rusland.

Een knappe hakgoal, een puik kopbaldoelpunt of een fraaie retro: Witsel toonde het allemaal in Rusland. Bovendien blijkt uit het filmpje ook dat de Rode Duivel ook erg goed in de groep lag bij de grootmacht.



Witsel tekende onlangs een miljoenencontract bij de Chinese club Tianjin Quanjian. De middenvelder zal er jaarlijks minstens 18 miljoen euro opstrijken.