Martínez: "Er is iets bij de Rode Duivels dat me enigszins verontrust"

8/01/17 - 09u00

Pas op 25 maart spelen de Rode Duivels hun volgende WK-kwalificatiewedstrijd (tegen Griekenland), maar dat betekent niet dat bondscoach Roberto Martínez op zijn lauweren rust. De 43-jarige Spanjaard wil álles weten over zijn spelers en wordt dan ook regelmatig opgemerkt in stadions in binnen- en buitenland. In een interview met het Nederlandse tijdschrift Voetbal International steekt Martínez meermaals de loftrompet over zijn spelersgroep, maar er is ook iets dat hem verontrust.

Toen de bondscoach werd gevraagd of er bepaalde kwaliteiten zijn die de Rode Duivels missen, wond Martínez er geen doekjes om. "Op dit moment zitten we nogal dun in vleugelverdedigers en dat verontrust me toch enigszins. We beschikken enkel over Thomas Meunier op rechts en Jordan Lukaku op links, en de broer van Romelu is dan nog eerder een vleugelaanvaller."



De bondscoach komt daarnaast ook terug op zijn eerste (vriendschappelijke) interland met de Rode Duivels, die in Brussel met 0-2 werd verloren tegen zijn vaderland Spanje. "Die nederlaag was misschien een pijnlijke ervaring, maar dat was precies wat we nodig hadden. Die match heeft mij veel antwoorden gegeven. Welke? Dat we een systeem moeten vinden dat beter afgesteld is op onze kwaliteiten. De wedstrijd tegen Spanje toonde dat we niet blijven spelen zoals in het verleden."



Mogen de Belgen van de Rode Duivels verwachten dat ze in Rusland het WK zullen winnen? "Het is logisch dat er van deze generatie veel verwacht wordt. Maar misschien is het wel té veel. Je mag zeker niet vergeten dat België, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, nog nooit een groot toernooi won. De fans mogen natuurlijk hopen dat dat gebeurt, maar het zou niet correct zijn om dat te eisen."