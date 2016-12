Bondscoach Roberto Martínez heeft speciale nieuwjaarsboodschap voor fans Rode Duivels

Door: Glenn Bogaert

De kersttoespraak van koning Filip hebben wel al gehad, maar ook bondscoach Roberto Martínez pakt in deze eindjaarsperiode graag uit met zijn wensen voor 2017. En hij blikt natuurlijk ook nog eens terug op een succesvol 2016. De Spanjaard richt zich tot de fans van de Rode Duivels in een video op de Facebookpagina en het Twitteraccount van Belgian Red Devils. "Hi there! Aan alle fans van de Rode Duivels die we hebben overal te wereld: bedankt voor de steun in 2016! Het is een uitdagend jaar geweest, maar het was een jaar waarin we beter geworden zijn. We ontdekten veel over onszelf en jullie rol was heel belangrijk. Dus, ik wil jullie een mooi einde van het jaar wensen en dat jullie met alle dromen en hoop 2017 kunnen starten met een goeie gezondheid." Bekijk hierboven de volledige videoboodschap van de man die onze nationale ploeg naar het WK 2018 in Rusland moet leiden.