Fans verkiezen Dries Mertens tot 'Devil of the Year'

Door: redactie

30/12/16 - 12u46 Bron: Belga

Dries Mertens volgt Kevin De Bruyne op als 'Devil of the Year', zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) deze middag bekend.

In de verkiezing haalde de winger van Napoli het met 12.213 stemmen van Chelsea-draaischijf Eden Hazard (7.856) en AS Roma-middenvelder Radja Nainggolan (2.562). In totaal brachten meer dan 30.000 supporters hun stem uit.



Bij de vijftien wedstrijden (9 zeges, 4 nederlagen, 2 gelijke spelen) konden supporters hun 'Devil of the Match' kiezen. Dat leverde acht verscheidene namen en zo acht genomineerden voor de 'Devil of the Year' op. Christian Benteke was Duivel van de Match in Gibraltar-België (0-6), Yannick Carrasco in Nederland-België (1-1), Laurent Ciman in België-Noorwegen (3-2), Thibaut Courtois in Portugal-België (2-1), België-Spanje (0-2) en België-Italië (0-2), Hazard in Cyprus-België (0-3) en Hongarije-België (0-4), Romelu Lukaku in België-Ierland (3-0), Mertens in België-Estland (8-1), België-Bosnië (4-0), België-Finland (1-1) en Zwitserland-België (1-2), en Nainggolan in Wales-België (3-1) en Zweden-België (0-1).



Kevin De Bruyne, de winnaar van vorig jaar, werd geen enkele keer tot 'Duivel van de Match' verkozen en kon bijgevolg ook geen 'Duivel van het Jaar' worden.