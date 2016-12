Assistent-bondscoach Henry beschermt missende Benteke

Door: redactie

De assistent-bondscoach, Thierry Henry, nam hem in bescherming. Christian Benteke miste tegen Watford een cruciale penalty. Zijn tweede misser vanop de stip dit seizoen. Geen speler in de Premier League die momenteel slechter doet. Hij plaatste de bal laconiek op Gomes. "Dat is de manier waarop hij zijn strafschoppen neemt", zei Henry. "Hij zal er soms één missen, maar er ook een pak scoren." Een misser die Crystal Palace zuur opbrak. 'Big Ben' had nieuwe coach Sam Allardyce een zege kunnen schenken door zijn team op een 2-0-voorsprong te zetten. Die begreep er niet te veel van. Na rust sleepte Deeney, ook vanop de stip, een gelijkspel uit de brand.