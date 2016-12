KBVB veroordeeld voor horrorcamping

Wouter Hertogs

23/12/16 - 10u24

De Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een geldboete van 3000 euro. Partner Sun Reizen moet eenzelfde boete betalen. Oranjecamping werd vrijgesproken.

Tijdens het WK van 2014 in Brazilië had de KBVB een luxecamping, genaamd DeVillage georganiseerd voor Belgische fans. Deze 'luxecamping' bleek echter al snel een horrorcamping te zijn. "Wij hadden 660 euro per nacht betaald voor vier personen, in een zogenaamde luxe-tent met echte bedden", zegt supporter Raf Criel. "Er was ons wifi beloofd, een luxe-strand, beveiliging, ontbijt en avondmaal van topkwaliteit. Ter plekke bleek er één router voor het hele terrein, waren er twee wc's en drie douches voor 400 supporters, in slechte staat en zonder warm water. De elektriciteit was zo onveilig als het maar kon en de zogenaamde luxe-tenten stonden onder een metalen dak dat door vier volledig doorgeroeste palen ondersteund werd. De zogenaamde beveiliging hebben we betrapt terwijl ze uit tenten van supporters aan het stelen was", getuigde een supporter eerder op het proces.



De rechtbank oordeelde dat de KBVB en Sun Reizen hiervoor verantwoordelijk waren. "De KBVB heeft de reispaketten aangeboden en verkocht. Ze hebben dit echter op een zeer amateuristische en lichtzinnige wijze aangepakt. Zo hadden ze zelfs geen overeenkomsten met hun partners en werkten ze op blind vertrouwen. Deze lichtzinnigheid is niet in overeenstemming met de zorgvuldigheid die men had mogen verwachten. Men had correcte inspanningen moeten leveren om het beloofde te realiseren. Dit is niet gebeurd. Op geen enkel vlak zijn de beloofde standaarden bereikt, niet op het vlak van wifi, eten, overnachtingen en ook niet op het gebied van veiligheidsgevoel." Naast de boete moeten ze nu al 12 000 euro betalen aan 3 gedupeerde supporters. De schadevergoeding die aan Test Aankoop, dat 200 getroffen supporters vertegenwoordigt, moet betaald worden wordt op een latere datum bepaald. Ook volgt er nog een burgerlijk proces over de zaak.