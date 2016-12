Rode Duivels sluiten 2016 af op vijfde plek FIFA-ranking

Door: redactie

22/12/16 Bron: Belga

De Rode Duivels blijven vandaag bij de bekendmaking van de FIFA-ranking van de maand december op de vijfde plaats staan met 1368 punten. In vergelijking met vorige maand vielen er, door het zeer geringe aantal internationale wedstrijden, nauwelijks veranderingen op te tekenen. Argentinië gaat 2017 dan ook in als nummer één van de wereld.

Op de vorige FIFA-ranking, op 24 november, zagen de Duivels Chili nog over zich heen springen en zakten ze van plaats vier naar plaats vijf. Ditmaal werkten de troepen van bondscoach Martinez geen wedstrijden af en bleven ze dus vijfde staan.



Bovenaan de rangschikking blijft Argentinië (1634 punten) ongewijzigd op kop, gevolgd door Brazilië (1544) en Duitsland (1433).



De volgende FIFA-ranking wordt op 12 januari 2017 vrijgegeven. De Rode Duivels spelen hun volgende interland pas op zaterdag 25 maart 2017. Dan ontvangen Hazard en co Griekenland in het Koning Boudewijnstadion voor hun vijfde WK-kwalificatiewedstrijd. Drie dagen later geven de Duivels in Sotsji vriendschappelijk Rusland partij.