Basiskamp Duivels op WK 2018 in Moskou of Sint-Petersburg

Rudy Nuyens

25/11/16 - 07u25

Roberto Martínez, hier aandachtig toeschouwer bij Man United-Arsenal van afgelopen zaterdag. © photo news.

Roberto Martínez liet na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland weten dat hij binnenkort naar Rusland trekt, om er op zoek te gaan naar een basiskamp voor de Rode Duivels tijdens het WK 2018. Martínez voegde er aan toe dat hij het een beetje ongepast vond om al een basiskamp te zoeken voor de kwalificatie binnen is, maar dat het nu eenmaal niet anders kan, omdat een twaalftal andere landen ook al bezig is om de beste accommodaties in te palmen. Bart Verhaeghe lichtte gisteren tijdens de raad van bestuur van de voetbalbond die missie toe en preciseerde dat het basiskamp voor de Rode Duivels gezocht wordt in de omgeving van Moskou en Sint-Petersburg. Andere gaststeden komen voorlopig niet in aanmerking voor de Rode Duivels.