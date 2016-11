Nainggolan: "Op een bepaalde manier ook blij dat Martínez me niet opriep"

Door: redactie

23/11/16 - 17u10

Nainggolan treft morgen Viktoria Plzen in de Europa League. © afp.

Radja Nainggolan is op de clubwebsite van AS Roma nog eens teruggekomen op zijn niet-selectie voor de recentste matchen van de Rode Duivels. "Natuurlijk was ik ontgoocheld, maar ik heb hier in Rome wel keihard kunen werken. Daarom ben ik op een bepaalde manier ook wel blij", aldus 'Il Ninja'. Roberto Martínez zelf gaf eerder deze week al aan dat hij geen probleem heeft met Nainggolan.

"Martínez was eerlijk en hij vertelde me dat hij vond dat ik niet goed aan het voetballen was. Daarom koos hij om me niet op te nemen in zijn selectie voor de duels tegen Nederland en Estland", aldus Nainggolan. "Natuurlijk was ik ontgoocheld, voor de nationale ploeg uitkomen is altijd een doel. In plaats van naar België af te zakken, heb ik hier hard gewerkt om mijn niveau op te krikken. Op een zekere manier ben ik dus ook wel blij dat ik hier kon blijven. Ik hoop natuurlijk om de volgende keer wel van de partij te zijn, maar dat zal afhangen van mijn prestaties bij Roma."



De voorbije dagen deed het gerucht de ronde dat Nainggolan na zijn vervanging van afgelopen weekend in de clich zou zijn gegaan met Marco Domenichini, de assistent-trainer van AS Roma. De middenvelder was niet tevreden met die roddel. "Ik vond het niet leuk dat de waarheid in de pers helemaal werd verdraaid. En als er al een probleem zou zijn, dan moet dat opgelost worden in de kleedkamer, niet in de krant."



"We missen steun van de fans"



Afgelopen weekend verloor Roma pijnlijk op het veld van Atalanta. De Romeinen staan wel tweede, maar volgen toch alweer op zeven punten van koploper Juventus. "We missen toch een beetje steun van onze fans", is Nainggolan eerlijk. "Als je op Napoli speelt, dan hoor je amper iets door het kabaal dat hun fans maken. Wij voelen dergelijke steun niet als het moeilijker gaat. Maar natuurlijk spelen we zelf ook nog te vaak snertmatchen en dat kost ons punten. Daar moeten we iets aan doen."