Asare: "Rode Duivel? Het zou niet vreemd aanvoelen"

"Moet ik mijn ogen sluiten?" Nana Asare (30) giert het uit als blijkt dat we een cadeautje meehebben. Nooit eerder sprak de Ghanees over de Rode Duivels, maar met een gepersonaliseerd shirt in zijn handen, doorbreekt de 'bijna-Belg' de stilte. "Mijn vrouw bleef zeggen dat ik dat Belgisch paspoort moest aanvragen."

Vanhaezebrouck roept al maanden dat zijn linksachter bij de Rode Duivels thuishoort. De vraag is nu of die kans zich in de toekomst - wanneer Asare wél in het bezit is van een Belgisch paspoort - nog eens zal voordoen. "Dat hangt af van God én van mijn prestaties. Ik denk niet dat dit 'a once in a lifetime thing' was. Of ik ernaar uitkijk? Grrrrrr. (grijnst) Ik haat jullie. Ik heb die vragen zolang kunnen ontwijken... (denkt na) Elke speler droomt er natuurlijk van om in zo'n kwaliteitsvolle ploeg te spelen. Neem nu Toby (Alderweireld, red.). Wat een goede verdediger is dat, zeg", vindt Asare, die vroeger vier oefeninterlands voor Ghana speelde. "Maar het zou niet vreemd aanvoelen om het shirt van de Rode Duivels te dragen. Als je al die jaren hier woont, ken je het land."



