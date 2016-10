"Benteke? Ik scoorde ooit na 2 seconden voor VW Hamme tegen Robur Moerzeke"

Herman Brusselmans

Column Brusselmans Zoals elke week geeft Herman Brusselmans zijn ongezouten - en satirische - mening over het reilen en zeilen in de sportwereld. Onze columnist kon door omstandigheden de interlands van de Rode Duivels tegen Bosnië en Gibraltar niet volgen, maar hij las wél het nieuws over de recordgoal van Christian Benteke, al deed Brusselmans het naar eigen zeggen zelf ooit nog een pak straffer.

Onze Jongens speelden tegen Bosnië en tegen Gibraltar, en van beide succesvolle wedstrijden heb ik geen minuut gezien. Je moet mederekenen dat ik zes dagen in Amsterdam heb verbleven, van donderdag tot dinsdag, en daar was ik op bezoek bij m'n Geliefde Naaidoos, die in haar geboortestad op een huis diende te letten van een koppel dat op reis was.



Omdat Lena en ik hele dagen en avonden en stukken van de nacht uithuizig waren, heb ik de Rode Duivels niet gevolgd in hun 4-0- en 0-6-overwinning, maar later las ik in de krant wel wat ze allemaal hadden uitgevreten, en er werd er nogal opzichtig de nadruk op gelegd dat Christian Benteke tegen Gibraltar reeds na zeven seconden scoorde, en dat dit enigszins opmerkelijk en recordachtig was. Dat kan dan wel zijn, maar in alle bescheidenheid wil ik toch even opmerken dat ik ooit, in een wedstrijd van Vigor Hamme tegen Robur Moerzeke, reeds na twee seconden scoorde.



