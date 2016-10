Jordan Lukaku: "Flitsboete niet betaald omdat post niet aankomt"

Tim Van Damme

Jordan Lukaku moest zich gisteren alweer verantwoorden voor een snelheidsinbreuk. Op 4 februari vorig jaar werd hij geflitst in het Oost-Vlaamse Ninove met 77 km/uur waar hij 70 mocht. Omdat de Rode Duivel de minnelijke schikking van 50 euro niet betaalde, werd hij gedagvaard. Lukaku stuurde zijn advocaat. "Mijn cliënt erkent de overtreding", zei die. "Hij reed toen met een leasewagen en kreeg geen boete thuisgestuurd. Pas in december vorig jaar werd een voorstel tot onmiddellijke inning opgestuurd, maar die brief kwam nooit aan." Reden: Lukaku werd 'ambsthalve geschrapt' op het domicilie-adres van zijn moeder. "Dat gebeurde omdat hij zo veel in het buitenland zit. Daardoor kon hij geen post ontvangen." Ook op dit moment zit de voetballer zonder adres, al wordt dat volgens zijn advocaat eerstdaags in orde gebracht in Rome, waar hij voor Lazio speelt. Gisteren kreeg hij uiteindelijk een boete van 240 euro.