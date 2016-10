Doelman Gibraltar na blitzstart Duivels: "Je kan maar beter iets memorabel presteren"

Door: redactie

De Rode Duivels konden hem zes keer verschalken, maar Deren Ibrahim verliest er zijn goed humeur niet bij. Het sluitstuk van Gibraltar blikt op de BBC terug op de pijlsnelle treffer van Christian Benteke die al na goed en wel zeven seconden de netten liet trillen.

"Dat was natuurlijk een teleurstelling vanuit het standpunt van het team, want we hebben ons goed voorbereid. We wisten dat het moeilijk zou worden. We mochten hen geen kans geven, want met de spelers van wereldklasse die ze hebben, zouden ze wel kansen creëren", doet Ibrahim zijn verhaal over de snelle tegengoal. "We gaven hen ook de kans en die grepen ze al na zeven seconden, maar ik denk dat we het daarna uitstekend hebben gedaan."



Met zes tegentreffers vindt Ibrahim dat hij er nog goed is vanaf gekomen. "Als je je debuut maakt, dan kan je maar beter iets memorabel doen. Mijn vrienden lachen er mee en stuurden me al enkele berichten, maar uiteindelijk heb ik wel een WK-kwalificatiewedstrijd gespeeld", vertelde de doelman op de Britse radiozender. " Debuteren tegen België in een WK-kwalificatiewedstrijd is een enorme prestatie. Veel mensen zouden dat ook willen bereiken."