Batshuayi leidt u rond in zijn mancave, of is het 'childcave'? (en waagt er zich aan nieuwe hype)

Door: redactie

12/10/16 - 06u13

video Dat Rode Duivel Michy Batshuayi niet het prototype is van een moderne voetballer, staat buiten kijf. De spits van Chelsea verkiest bijvoorbeeld steevast zijn rugzak met daarop tekenfilmfiguur SpongeBob SquarePants boven peperdure exemplaren van Gucci of Louis Vuitton. Op de social media pakt hij daar ook gretig mee uit en dat is nu niet anders.