Belgische U19 zet na ware thriller stap richting EK

Door: redactie

11/10/16 - 22u54 Bron: Belga

Geplaatst! Onze U19 gaan door naar de laatste EK-kwalificatieronde voor het EK 2017 na 2-2 tegen Rusland! ⚽ pic.twitter.com/Sr9BPtsG7t — Belgian Football (@Belgianfootball) October 11, 2016

De Belgische nationale U19-ploeg heeft vanavond in Beringen 2-2 gelijkgespeeld tegen Rusland. De selectie van Gert Verheyen verzekerde zich zo van een plaats in de eliteronde, de laatste stap richting het EK van volgend jaar in Georgië.