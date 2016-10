De pitbull bijt weer: "Ik zit bijna weer op mijn beste niveau"

Door: Rudy Nuyens

12/10/16

© belga.

Steven Defour (28) speelde in Faro zijn eerste volledige interland in twee jaar. Het was máár tegen Gibraltar, maar we zagen weer trekken van de Defour uit zijn beste Standardjaren, met die hem eigen mix van techniek, overzicht en grinta. De pitbull bijt weer.

Steven Defour speelde in Faro zijn 50ste interland, maar het was al van 10 oktober 2014 geleden dat de middenvelder van Burnley nog eens 90 minuten volmaakte in het shirt van de Rode Duivels. Toeval of niet: ook toen won het Belgisch elftal met 6-0, in een thuiswedstrijd tegen Andorra. Drie dagen later mocht Defour nog 78 minuten opdraven in Bosnië, maar daarna kreeg hij niet één speelminuut meer van Marc Wilmots. Pas twee jaar later, in het oefenduel tegen Spanje, kreeg Defour van Roberto Martínez nog eens een invalbeurt van drie minuten.



Door de schorsing van Marouane Fellaini en de afwezigheid van Radja Nainggolan, moest de bondscoach in Faro op zoek naar een vervanger voor de positie naast Axel Witsel. Roberto Martínez zag de voorbije weken hoe Steven Defour steeds makkelijker het ritme van de Premier League vond bij Burnley. In zes matchen stond Defour daar naast één goal ook in voor drie assists. Enkel Kevin De Bruyne gaf tot nu toe meer beslissende passes in de Premier League. De keuze van Martínez was dan ook snel gemaakt.



