Onze videoman op de koffie bij barman Mignolet

Door: Mathieu Goedefroy

11/10/16 - 17u03

video Wie in Sint-Truiden op zoek is naar een hippe kop koffie kan daarvoor vanaf vandaag terecht in 'Twenty-Two', de koffiebar van Rode Duivel Simon Mignolet. De doelman van Liverpool verklaarde vandaag eigenhandig zijn bar voor geopend, en praatte voor de gelegenheid met onze videoman. "Zelf drink ik het liefst een 'flat white', maar dat is nog niet zo bekend in België. Ik nodig iedereen uit om het hier eens uit te proberen", aldus het nummer 22.

De Rode Duivel zal zelf niet achter de toog te vinden zijn, maar laat de uitbating over aan zijn broer en vrouw. Mignolet heeft wel de ambitie om er de beste koffie en een assortiment van gezonde voeding te serveren. Over twee weken moet Twentytwo de deuren openen. "Ik ga zelf geen koffies schenken, maar vertrouw het runnen van de zaak toe aan mijn broer Wouter, die ook zal bijgestaan worden door mijn echtgenote Jasmien", aldus Simon Mignolet. "De naam van de zaak, Twentytwo, is een knipoog naar mijn rugnummer. Ik hoop dat het mij evenveel succes oplevert naast als op het veld. In de zaak zullen voetbal en sport nooit ver weg zijn. Zo willen we de wedstrijden van Liverpool en andere sportwedstrijden live uitzenden. De koffie blijft echter het belangrijkste. We willen de beste huisgemaakte koffie van Haspengouw serveren. Hiervoor hebben we een eigen mengeling samengesteld."



Mignolet wil de sfeer gemoedelijk houden. "Iedereen moet zich hier thuis voelen, dus ook de beleving is belangrijk. Het interieur is huiselijk en warm, maar heeft toch een industriële, strakke uitstraling." Qua publiek mikt hij voornamelijk op jonge professionals en studenten, die ook de koffie en broodjes kunnen meenemen. "In de VS en de UK zijn koffiebars met een aanbod 'on the go' al helemaal ingeburgerd. We merken steeds meer interesse in België hiervoor, en spelen daar dus op in."



Naast de koffie, gaat de familie Mignolet thee, verse vruchtensappen en sportdranken aanbieden. "En een eigen label van prosecco", aldus de Liverpool-goalie. "We hebben eveneens een uitgebreide keuze van gezonde voeding, zowel voor ontbijt, lunch als vieruurtje."