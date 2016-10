"Het contrast tussen Martínez en Wilmots is groot. Op alle vlakken"

Marc Degryse

11/10/16 - 08u54

© photo news.

Analyse Marc Degryse Dertien goals gemaakt, nul geïncasseerd. De balans oogt bijzonder positief voor de Rode Duivels na drie WK-kwalificatiematchen. Onze huisanalist noemt de eerste maanden onder Roberto Martínez in zijn analyse "hoopvol", maar hij blijft op zijn hoede na de valse start tegen Spanje.

"Ook al zullen we Roberto Martínez pas ná het WK in Rusland kunnen beoordelen, zijn eerste maanden zijn hoe dan ook hoopvol. Ik weet wel, nieuwe bezems vegen schoon, maar dit is toch een ander verhaal dan met Wilmots als bondscoach. Het contrast is groot. Op alle vlakken. Zo heeft Martínez nooit de neiging om over zichzelf te praten. Het draait niet rond zijn persoon, zoals bij Wilmots. Martínez wil het over zijn spelers hebben."



