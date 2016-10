Bondscoach wil àlle eersteklassers bezoeken

Pieter-Jan Calcoen

11/10/16

Roberto Martínez kijkt niet enkel naar topclubs als Anderlecht, Club Brugge of AA Gent. De bondscoach heeft immers het plan opgevat om élke eersteklasser de komende maanden te bezoeken. Van KV Oostende over Sporting Lokeren tot AS Eupen: Martínez voorziet per club enkele uren - exclusief matchen - om de werking en de ambities te leren kennen. Vaste afspraken zijn nog niet vastgelegd. Wat wel vaststaat, is dat technisch directeur Chris Van Puyvelde Martínez zal vergezellen doorheen zijn ronde van België.