Courtois na haast werkloze avond: "Jammer dat je zo'n matchen moet spelen"

10/10/16 - 23u32 Bron: Sporza

© belga.

Thibaut Courtois kende een makkelijk avondje in Faro. "Het klopt dat ik misschien één moeilijke bal te verwerken kreeg, misschien was het wel de moeilijkste die ik deze week moest pakken. Gibraltar was niet zo slecht als de mensen willen beweren, maar het ging vooral over geconcentreerd blijven. In de tweede helft was er misschien een bal of drie in de rug van de verdediging waar ik moest zijn, maar als je blijft coachen loopt dat wel los. Of het niveau van zo'n wedstrijd hoog genoeg is? Om eerlijk te zijn denkik ik van niet. 't Is wat jammer dat je zo'n matchen moet spelen, je kan meer verliezen dan winnen. Voor die jongens is het natuurlijk wel een hele mooie ervaring dat ze tegen al die Belgische sterren uit de Premier League konden spelen."