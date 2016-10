Benteke bescheiden na hattrick: "Denk niet dat ik held van de avond ben"

Door: redactie

Met een hattrick eiste Christian Benteke een hoofdrol op in de met 0-6 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd op de derde speeldag in groep H tegen Gibraltar. "Ik denk niet dat ik de held van de avond ben", vertelde de aanvaller van Christian Benteke na de wedstrijd voor de televisiecamera's. De Gibraltarezen hadden beter de aftrap aan de Belgen gelaten, want dom balverlies zette Christian Benteke al na zeven seconden op weg naar de 0-1. De aanvaller van Crystal Palace schreef zo geschiedenis, want hij zorgde voor het snelste doelpunt ooit in de WK-kwalificaties en -eindrondes en tevens de snelste treffer in de geschiedenis van de Rode Duivels. "Het belangrijkste was deze wedstrijd serieus aanpakken. Dat deden we ook door onmiddellijk druk te zetten en snel te scoren. Nadien hielden we alles vlot onder controle", aldus Benteke, die nu tien treffers bij de Rode Duivels achter zijn naam heeft, waarvan hij er drie scoorde in deze kwalificatiecampagne.



Het was sinds Bob Peeters tegen San Marino (10-1) in februari 2001 geleden dat een speler drie keer wist te scoren voor de nationale ploeg in een officiële wedstrijd. "De laatste weken voel ik me goed en dat zie je ook op het veld. Ik wil deze vorm vasthouden bij mijn club", besloot Benteke.