Mertens: "Het begint steeds beter te lopen"

Dries Mertens mocht, net als tegen Bosnië, in de basis beginnen en bedankte met een knap doelpunt. "We hebben onze job gedaan. We hebben genoten op het veld en het begint steeds beter te lopen. Bij mijn goal kreeg ik een goeie bal van 'Duffe' (Steven Defour, nvdr.), maar we wisten dat achter de verdediging de ruimte lag. Het was een mooi doelpunt", aldus Mertens.



"Je moet altijd respect hebben en die match spelen. Je hebt eigenlijk niet veel te winnen in zulke matchen, want iedereen verwacht dat je zes of zeven keer gaat scoren. Je kan eigenlijk alleen maar verliezen, maar vandaag was dat niet het geval. Ik zag de match vooral als een opportuniteit om een goaltje mee te pikken", wist Mertens ook nog kwijt, die Griekenland toch wel als grootste concurrent voor de groepswinst ziet. "Griekenland is een land dat het altijd goed doet, hopelijk kunnen we een goed resultaat neerzetten."



Defour: "We hebben het onszelf makkelijk gemaakt"

Steven Defour kreeg zijn kans door de schorsing van Marouane Fellaini en de middenvelder van Burnley deed het lang niet onaardig. "Het deed deugd nog eens te mogen starten ja, dat klopt. We hebben het onszelf makkelijk gemaakt door de match serieus aan te pakken en snel te scoren. Het niveauverschil? Dat is groot ja, maar daar kunnen wij niks aan veranderen. We kunnen enkel proberen zo goed mogelijk te spelen en zoveel mogelijk goals te maken. De concurrentie is zeer grote in deze spelersgroep, ook in het middenveld is de kwaliteit erg hoog. Het is aan de coach om de knopen door te hakken."