Benteke zorgt al na zeven seconden voor 0-1 en heeft WK-wereldrecord te pakken

Door: redactie

10/10/16 - 21u16

video Als u in het begin van de WK-kwalificatiematch tussen Gibraltar en België nog snel even een drankje gaan halen bent, dan hebt u de 0-1 van Christian Benteke ongetwijfeld gemist. De spits van Crystal Palace had immers maar iets meer dan zeven seconden nodig om zijn naam op het scorebord te zetten. Nooit eerder werd er sneller gescoord in een WK-(voorronde)match.