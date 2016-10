"Als Courtois de nul houdt, geven we hem bij de volgende interland een fles champagne"

Door: Stephan Keygnaert

10/10/16 - 06u00

© photo news.

Dit kunnen we niet serieus nemen, een interland tegen Gibraltar, dat de EK-kwalificatiecampagne (tien wedstrijden) afsloot met een doelsaldo van -54. Voor de Rode Duivels wordt het stoeien in de speeltuin. Voor Thibaut Courtois wordt het evenwel een lange avond. Maar we hebben voor hem een uitdaging: bubbels.

Martínez moet ertoe komen dat de speelvogels in die negentig minuten het plezier aan rendement koppelen. En dan is zo'n wedstrijd tegen Gibraltar de ideale speeltuin voor Hazard en zijn vrolijke vrienden.



Of het straks even prettig wordt voor Thibaut Courtois valt te betwijfelen. Je zult daar maar staan, onder de lat. Vechtend tegen de saaiheid. Lange tijd geen Gibraltese straatveger of agent in je buurt zien. Met niemand eens kunnen praten of een grapje maken - iedereen staat aan de overzijde. Je concentratie dreigen te verliezen. En toch paraat moeten zijn op die éne, verdwaalde counter die hoe dan ook altijd komt - zie de interland in Andorra vorig jaar (1-4).



In de voorbije EK-kwalificatiecampagne kon Gibraltar scoren tegen Schotland en Polen, en vorige maand pikte de gevierde Liam Walker zijn doelpuntje mee tegen Griekenland. We gaan een uitdaging aan met Thibaut - als hij vanavond de nul kan houden, overhandigen wij hem bij de eerstvolgende samenkomst van de nationale ploeg in Tubeke, begin november, een fles champagne.



En we doen er nog een flesje bovenop voor de Rode Duivel die het zevende doelpunt maakt... Veel succes.



