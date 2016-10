Eden Hazard staat voor 75ste interland: "Ik ga voor de 200 caps"

Door: redactie

Het duel tegen voetbaldwerg Gibraltar van morgen op de derde speeldag in groep H van de WK-kwalificaties is volgens Eden Hazard "een wedstrijd zoals alle andere". "We moeten respect hebben voor de tegenstander en dat kan je tonen door er een goede wedstrijd van te maken. We moeten winnen", vertelde de sterspeler van Chelsea vanavond op een persconferentie in het Portugese Faro.