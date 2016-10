Martínez wou Asare als vervanger Jordan, maar dat ging gewoon niet

Door: redactie

9/10/16 - 20u00

Opvallend nieuws in de marge van de oproeping van Sebastien Pocognoli als Rode Duivel. Aanvankelijk wou Roberto Martínez, nadat hij dit seizoen al menige match van AA Gent zag, Nana Asare oproepen als vervanger van de gekwetste Jordan Lukaku. De linksachter van AA Gent maakte vooral vorig seizoen indruk in de Champions League en stelde in het verleden al dat hij beschikbaar is voor de Rode Duivels. Maar toen de bond aanklopte in de Ghelamco Arena om de speler het goeie nieuws te melden, bleek dat de naturalisatie van de in Ghana geboren Asare nog niet in orde is en hij dus gewoon geen Belg is. Waarna Martínez dus uitkwam bij tweede keuze Pocognoli.