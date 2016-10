Martínez wuift commotie rond Nainggolan weg: "Geen probleem. Het was geen officiële wedstrijd"

Door: Mike De Beck

Roberto Martínez maakt er geen probleem van dat de licht geblesseerde Radja Nainggolan op de avond van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een oefenwedstrijd met AS Roma tegen de beloften afhaspelde. Op de persconferentie een dag voor de wedstrijd bedekt de bondscoach het incident met de mantel der liefde.

"We waren wel verrast dat hij speelde, maar het ging niet over een officiële wedstrijd. Het is dus geen probleem", vertelde de T1 van de Rode Duivels op een persconferentie in Faro waar de nationale ploeg morgen tegenover Gibraltar staat. De selectieheer wil niet meteen veel wijzigingen doorvoeren na de overtuigende 4-0 zege tegen Bosnië. Al kan hij morgenavond niet op Marouane Fellaini rekenen die met een schorsing moet toekijken waardoor de kansen van Steven Defour stijgen.



Romelu Lukaku is dan weer twijfelachtig en kampt met enkele kwaaltjes. "Hij werkt momenteel individueel en we gaan morgen zijn situatie bekijken." Vanmiddag werden de Duivels alvast enthousiast ontvangen door heel wat Belgische fans die de verplaatsing mee maakten. "Ik heb me laten vertellen dat er meer dan 500 fans de trip zullen maken. Een schitterende steun voor het hele team", stemde het Martínez tevreden.