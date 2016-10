Bondscoach Gibraltar: "Fantastisch om tegen Belgische wereldsterren te spelen"

Door: redactie

9/10/16 - 19u39 Bron: Belga

© belga.

De Gibraltarese bondscoach Jeff Wood kijkt uit naar het duel met de Rode Duivels, morgenavond om 19u45 plaatselijke tijd (20u45 Belgische tijd) op de derde speeldag in groep H van de WK-kwalificaties. "Het zal fantastisch zijn om tegen die Belgische wereldsterren te spelen", vertelde hij vanavond in het Portugese Faro op de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd.

Het Britse overzees territorium is nog maar aan zijn tweede kwalificatiecampagne bezig in zijn bestaan, nadat ze pas half mei van dit jaar erkend werden als lid van de Wereldvoetbalbond FIFA. Gibraltar kwam zo alsnog in de groep van de Belgen terecht en prijkt na twee speeldagen met nul op zes met acht tegentreffers en slechts één gescoord doelpunt op de laatste plaats. "We zullen ons best doen om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Onze jongens zijn immers heel enthousiast dat ze mogen spelen tegen dergelijke sterspelers, die ze normaal alleen op televisie zien. Bovendien was het geleverde spel vrijdagavond in Estland (4-0 nederlaag, red) niet zo slecht. Ik denk dat we niet zo ver verwijderd zijn van ons eerste punt", besloot de 62-jarige Wood.



De Rode Duivels zijn pas vanmiddag aangekomen op Portugese bodem, nadat hun vlucht wegens een technisch defect vertraging had opgelopen op de luchthaven van Zaventem. Vanavond staat er nog een training in Faro op het programma.



Vrijdagavond boekten de Duivels tegen Bosnië-Herzegovina (4-0) hun tweede zege op rij in deze kwalificatiecampagne. Met zes punten staan de Belgen samen met Griekenland (2-0 zege tegen Cyprus) aan de leiding in de groep. Een zes op zes in de komende twee kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar en Estland (13 november in Brussel) is het komende doel, waardoor België het jaar met een twaalf op twaalf zou kunnen afsluiten om zo vervolgens eind maart volgend jaar met vertrouwen het tweede deel van de kwalificatieperiode te kunnen aanvatten.