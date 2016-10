Enthousiaste fans heten Duivels onder stralende zon welkom in Faro

Door: Mike De Beck

9/10/16 - 18u15

Het had wat voeten in de aarde, maar de Rode Duivels zijn dan toch met wat vertraging aangekomen in het Portugese Faro. Een defect aan een van de motoren hield het vliegtuig dat onze nationale selectie naar Portugal moest brengen langer aan de grond en ondertussen hebben de troepen van Roberto Martínez wel voet op Portugese bodem gezet.



Onder een stralende zon werden de spelers op de luchthaven ontvangen door een horde enthousiaste supporters die maar al te graag enkele selfies probeerden te scoren. "Goede reis gehad?", begroette de bondscoach de fans alvast met de glimlach. "Het ging enkel om een technisch probleem. Ze hebben goed voor ons gezorgd", stelde Martínez gerust. Morgenavond kijken de Rode Duivels met Gibraltar de laatste uit de stand in de WK-kwalificatiereeks in de ogen.