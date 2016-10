Problemen aan motor vliegtuig houden Rode Duivels anderhalf uur aan de grond

(archieffoto). © belga.

Het vertrek van onze Rode Duivels richting het Portugese Faro, waar ze morgen Gibraltar partij geven, verliep niet van een leien dakje. Het vliegtuig van onze nationale ploeg had een lek aan één van de motoren, waardoor de spelers in een bus moesten wachten. Brussels Airlines werkte aan een oplossing en ondertussen zitten de troepen van Roberto Martínez opnieuw op hun plaats in het vliegtuig. Het opstijgen is voor iets na 12u, anderhalfuur later dan het geplande vertrek.