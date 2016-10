Martínez haalt Pocognoli als vervanger van Jordan Lukaku, Fellaini verliet vanmorgen vroeg de groep

Door: redactie

9/10/16 - 08u49

© rv.

Roberto Martínez heeft Sébastien Pocognoli bij de selectie van de Rode Duivels gehaald voor de WK-kwalificatiematch tegen Gibraltar. De linksachter - die op huurbasis bij de Engelse tweedeklasser Brighton & Hove Albion speelt - vervangt de geblesseerde Jordan Lukaku.

Pocognoli staat op de loonlijst van West Bromwich Albion, maar krijgt dit seizoen de kans om bij Brighton speeltijd te sprokkelen. De linksachter groeide aan de Engelse zuidkust evenwel nog niet uit tot een onbetwiste titularis, maar Roberto Martínez besloot toch om de 29-jarige verdediger bij de groep te halen. Pocognoli heeft dertien caps achter zijn naam staan. Het is zijn eerste selectie in twee jaar.



Naast de geblesseerde Lukaku mist België tegen Gibraltar ook de geschorste Marouane Fellaini. 'Big Fella' verliet vanmorgen de groep en keert vroegtijdig terug naar Manchester United.



De Rode Duivels leiden samen met Griekenland met 6 punten uit twee wedstrijden in kwalificatiegroep H voor het WK 2018