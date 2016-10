Anderlechtspeler Faes redt in allerlaatste seconde puntje voor Belgische U19

Door: redactie

8/10/16 - 21u50 Bron: Belga

De Belgische nationale voetbalploeg voor spelers tot 19 jaar is in Tessenderlo in zijn tweede kwalificatiematch voor het EK 2017 op een 2-2 gelijkspel blijven steken tegen Finland. Bij de rust was het 1-1.

De troepen van Gert Verheyen kwamen net voor het halfuur (29') op achterstand, Anderlechtspits Jorn Vancamp bracht België vier minuten later langszij (33'). De jonge Rode Duivels dicteerden de wet en kregen ook de meeste kansen, maar opnieuw kwam Finland op voorsprong (72'). Aanvoerder Wout Faes, nog een jeugdproduct van Anderlecht, redde in de blessuretijd (93') nog een punt voor de Belgen.



Na twee wedstrijden in groep 1 staan België en Rusland met vier op zes op kop. De Russen won zaterdag met 5-0 van Kazachstan, donderdagavond legden de jonge Duivels de Kazachen ook al met 5-0 over de knie. Finland volgt op twee punten, Kazachstan pakte nog geen punt. Volgende week dinsdag wordt het eerste kwalificatietoernooi in Beringen afgesloten met een interland tegen Rusland. De top twee plaatst zich met de beste derde over alle groepen heen voor de eliteronde, een vierlandentoernooi dat begin volgend jaar gespeeld wordt. Georgië organiseert in de zomer van 2017 het EK voor acht deelnemende landen.



De generatie 1998 vormt deze keer het U19-team van bondscoach Gert Verheyen. Die talentrijke groep haalde in november 2015 brons op het WK U17 en bereikte eerder de halve finales op het EK U17 in Bulgarije.



België speelde met: Svilar, Lemoine, Faes, Seigers, Verburgh (75. Mangala), Vanzeir (59. Verlinden), Vancamp, Rigo, Verreth, Touba, Osei-Berkoe (59. Daneels)