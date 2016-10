Nainggolan bijt van zich af: "Is een wedstrijd tegen de jeugd dan even zwaar als een officiële wedstrijd?"

Door: Mike De Beck

8/10/16 - 15u30 Bron: Twitter

© photo news.

Niet fit bevonden voor de interland tegen Bosnië-Herzegovina, maar gisterenavond stond Radja Nainggolan wel gewoon op het veld in een oefenwedstrijd tegen de beloften van AS Roma. Op zijn minst opvallend te noemen. Al ziet de Rode Duivel dat even anders.

De 28-jarige Rode Duivel kampte na de topper tegen Inter met een dijbeenblessure en werd toch door Roberto Martínez opgeroepen voor het tweeluik Bosnië-Herzegovina - Gibraltar. 'Il Ninja' werd echter niet fit bevonden en trok al snel weer naar Rome waar de Belg met Indonesische roots verrassend... een wedstrijd speelde. Een oefenwedstrijd tegen de beloften van AS Roma meer bepaald.



"Ik lees enkel zever dat ik in een trainingsmatch tegen een jeugdploeg van Rome heb gespeeld...", dient Nainggolan op Twitter de criticasters van antwoord. "Ik ben aan het proberen om fysiek in orde te raken... Is een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen de jeugd om fit te geraken dan even hard of zwaar als een officiële wedstrijd spelen? Ik ben niet fit genoeg om een officiële wedstrijd te spelen."



Roberto Martínez wist dat Nainggolan in Rome aan zijn revalidatie aan het werken was, maar niet dat de middenvelder zou opdraven in een oefenpartij. "We moeten nog wat meer informatie verkrijgen omtrent de aard van die wedstrijd. We zullen dit wel helemaal uitspitten", vertelde de bondscoach gisteren na de met 4-0 gewonnen interland tegen Bosnië-Herzegovina.