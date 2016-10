Eden Hazard :"Volgende keer vier ik weer met Benteke, anders wordt hij jaloers"

Door: redactie

De Rode Duivels namen vlot de maat van Bosnië. "Toch is het altijd moeilijk spelen tegen de Bosniërs", oordeelde kapitein Eden Hazard na de match. "Ze vormen een hecht blok. Gelukkig hebben ze dat deze keer niet echt kunnen tonen."

"In de eerste minuten vonden we elkaar niet. Pas toen we zoals tegen Cyprus met drie verdedigers gingen spelen, werden we gevaarlijker. Hun blunder bij het eerste doelpunt heeft ons ook geholpen. Daarna zijn we op het elan doorgegaan en zelf hebben we goed de nul gehouden. Spelers als Meunier en Carrasco op de flanken geven ons meer ruimte. Hun steun biedt ons meer mogelijkheden. Het laat de offensieve spelers toe in de laatste dertig meter meer kansen te creëren."



"In de tweede helft kwamen we niet meer in de moeilijkheden. Op één bal op de deklat na, was Bosnië nooit gevaarlijk. De score had nog hoger kunnen oplopen, want we hebben nog heel wat kansen gemist. Maar we moeten ook niet te gulzig willen zijn."



Hazard nam een assist en een doelpunt voor zijn rekening. Dat doelpunt vierde hij met zijn broer Thorgan, die op de bank zat. "Gewoonlijk vier ik met Christian Benteke, maar deze keer richtte ik me tot mijn broer, die niet aan spelen toe kwam. Volgende keer doe ik het weer met Christian, anders wordt hij jaloers. Ik had gehoopt om met Thorgan samen te kunnen spelen. Misschien gebeurt dat maandag tegen Gibraltar wel."