Bondscoach Martínez: "Deed me pijn om te horen dat Romelu uitgefloten werd"

8/10/16 - 08u19 Bron: Belga

Met bondscoach Roberto Martínez stond er een tevreden man de pers te woord na de 4-0 zege van de Rode Duivels tegen Bosnië-Herzegovina, op papier de sterkste tegenstander in deze groep. "Het openingsdoelpunt was het sleutelmoment, ik wist dat we eerst moesten scoren", vertelde de Spanjaard na afloop van de wedstrijd in de catacomben van het Koning Boudewijnstadion.

"Bosnië was met een plan naar hier gekomen en dus waren we voorzichtig gestart. Ze brachten heel wat aanvallende spelers aan de aftrap en dus moesten we de aanvoer afsnijden. Daarom startte ik ook met vier verdedigers en zo kreeg Jordan Lukaku een basisplaats. Na zijn vervanging moesten we bijsturen en toonden we dat we flexibel kunnen zijn. Het doet me plezier dat we tactisch steeds beter worden. Niet enkel tactisch, de intensiteit lag ook heel hoog en verdedigend zat het goed in mekaar. Bovendien verloren we nooit onze concentratie, we hadden er zelfs zes kunnen maken", aldus Martínez, die nog wat in het duister tast wat betreft de blessure van Jordan Lukaku. "Op het eerste zicht lijkt het om een enkelblessure te gaan. Vandaag volgt er een scan, maar het ziet er niet zo goed uit."



Na een stevige gemiste kans in de tweede helft volgde er gefluit in de tribunes aan het adres van Romelu Lukaku. De bondscoach betreurt het dat een van zijn spelers steevast geviseerd wordt door een deel van het publiek. "De chemie tussen spelers en fans is een belangrijk ingrediënt voor succes. Het deed me pijn om een speler uitgefloten te horen worden. Het deed me terugdenken aan de wedstrijd tegen Spanje. De enige remedie voor Romelu is doelpunten maken, dat is voetbal. Romelu is nog jong, ik ken hem goed en dus wist ik dat hij meteen in zijn hoofd had om zijn misser goed te maken. En dat deed hij dan ook. Ik hoop dat de fans beseffen dat Romelu hun steun nodig heeft om te schitteren."



Radja Nainggolan haakte eerder deze week met een blessure af bij de Duivels. Gisterenavond bleek hij plots een oefenwedstrijd te spelen met AS Roma. "We zijn op de hoogte, want de twee medische departementen stonden met mekaar in contact. Op dit moment lijkt het niet dat er iets achter onze rug is gebeurd. We moeten wel nog wat meer informatie verkrijgen omtrent de aard van die wedstrijd. We zullen dit wel helemaal uitspitten."



Maandag zijn in het Portugese Faro drie punten een 'must' in het treffen met Gibraltar. De belangrijkste taak van Martínez is nu de Belgische sterrenselectie warm te krijgen voor een wedstrijd tegen de voetbaldwerg. "De spelers moeten beseffen dat ze bij een mindere prestatie hun plaats kunnen verliezen. Daarnaast zullen we sowieso enkele wijzigingen moeten doorvoeren. Fellaini is door zijn gele kaart geschorst, het is nog niet zeker dat hij meegaat naar Portugal. Nicolas Lombaerts (pas vader geworden) reist wel mee. Achter de naam van Jordan Lukaku staat ook nog een vraagteken. Romelu Lukaku heeft dan weer een klap op de heupbuiger gekregen", besloot de bondscoach.