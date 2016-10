Ciman: "Op mijn positie worden meestal grote en brede mannen opgesteld"

Door: redactie

7/10/16 - 23u44 Bron: Belga

Laurent Ciman. © belga.

Laurent Ciman begon vandaag op de bank in het Koning Boudenwijnstadion tegen Bosnië-Herzegovina, maar mocht in de 21e minuut invallen voor de geblesseerde Jordan Lukaku. "We hebben goed gespeeld. We hebben een versnelling geplaatst in de eerste helft en onze voorsprong uitgediept in de tweede helft. We hebben gedaan wat we moesten doen", verklaarde de verdediger voor de microfoon van de RTBF.