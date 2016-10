Vertonghen plaagt maatje Mertens: "Bij het kaarten heeft hij ook zoveel geluk"

Jan Vertonghen met Thierry Henry. © belga.

Jan Vertonghen speelde de wedstrijd na de wissel van Eden Hazard als kapitein uit. Na afloop kwam hij tevreden de pers te woord staan. "We wilden in onze eerste officiële thuiswedstrijd in deze campagne laten zien dat we er staan. Er is veel gezegd en geschreven, maar we hebben een goede wedstrijd gespeeld. We wilden iets laten zien voor de fans, de technische staf en onszelf." "Het was een prima match van ons, op aanvallend en verdedigend vlak. We hebben getraind op die hoge pressing. De aanval en het middenveld heeft ook goed gewerkt daarbij. Bij de vervanging van Jordan Lukaku moesten we met drie achterin spelen, maar dat systeem ligt ons wel. Ciman speelde perfect tussen Alderweireld en ik." Vertonghen eindigde met een plaagstoot voor maatje Dries Mertens, die met twee assists uitgeroepen werd tot 'Duivel van de Match'. "Ik zeg bij het kaarten altijd dat hij veel geluk heeft. Dat trekt hij nu door naar de wedstrijd. Dat was gewoon een slechte corner, maar Alderweireld werkt het mooi af. Is hij uitgeroepen tot de man van de wedstrijd? Ook dat nog... Maar goed, misschien win ik vanavond dan eens met het kaarten", lachte Vertonghen.

Mertens kan er wel om lachen: "Slechte corner? Nee, dat was ingestudeerd"

Dries Mertens kon na afloop wel lachen met de uitspraken van Vertonghen. "Of het een slechte hoekschop was? Nee, dat was ingestudeerd. Grapje, maar het is wel zo dat Alderweireld altijd naar de eerste paal loopt. De bal mag daar dus vallen, zoiets zorgt altijd voor gevaar. Toby tikt de bal wel geweldig in doel."



"We speelden een goede wedstrijd, maar we moeten eerlijk zijn: Bosnië was niet goed. De wedstrijd tegen Spanje mogen we niet vergeten. Naar dat niveau willen we. We zetten hoog druk vandaag en dat is lekker voetballen. Wat ik vond van de fluitconcerten voor Lukaku? De reactie van Romelu vond ik schitterend. Om na die misser nog zo'n goal te maken, is genieten." En nu volgt Gibraltar. "Of ik daar een speler van ken? Nee, nog niet."



Alderweireld: "Die corner kon beter"

Ook Toby Alderweireld was wel te vinden voor een geintje. "Het is een mooie goal. Ik heb het al een paar keer geprobeerd, maar zonder succes. Nu gaat de bal wel lekker binnen. De corner kon beter, denk ik. Nu heb ik er nog iets van kunnen maken", glimlachte Alderweireld. "Of ik uitkijk naar de match tegen Gibraltar. Goh, de drie punten zijn gewoon een must."