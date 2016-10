Met vingers in de neus: Duivels tonen opnieuw immens potentieel en worden weer omarmd door fans

© photo news.

De hemel boven de Rode Duivels is alweer opgeklaard. Bosnië kondigde zich als een potentiële valkuil aan, maar Martínez had zijn huiswerk gemaakt en zag hoe België in drie minuten voor de pauze tot 2-0 uitliep. Een own-goal van Spahic werd opgevolgd door een pareltje van Hazard, waarna Alderweireld na de pauze knap toesloeg en ook Lukaku alsnog zijn gram haalde. Het Belgische rapport in de WK-kwalificatiegroep richting het WK Rusland oogt voorlopig perfect.