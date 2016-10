Bosnische bondscoach: "Verdiende zege voor de Duivels"

Door: redactie

7/10/16 - 23u09 Bron: Belga

Mehmed Bazdarevic. © reuters.

De Bosnische bondscoach Mehmed Bazdarevic kon na de met 4-0 verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen België niet anders dan toegeven dat de thuisploeg een klasse sterker was. "Het was een verdiende zege voor de Belgen", trapte Bazdarevic een open deur in.

"Het was een moeilijke wedstrijd voor ons. We hadden enkele kansen om de eer te redden, maar we faalden spijtig genoeg telkens voor doel", klonk het in zijn korte analyse.



De 4-0 zege is de grootste ooit van de Duivels tegen de Bosniërs, vooraf beschouwd als de sterkste tegenstander in deze groep. "Bovendien is dit de grootste nederlaag sinds ik Bosnisch bondscoach ben. We wilden België in de problemen brengen en daartoe zijn we ook in staat, maar we faalden individueel en op technisch vlak. De sleutelspelers haalden hun normale niveau niet, waardoor we niet in de wedstrijd kwamen. Met het oog op de volgende wedstrijden zullen we enkele aanpassingen moeten doorvoeren."