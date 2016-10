Mertens bewijst het gelijk van Martínez en biedt Hazard met héérlijke assist de 2-0 aan

Door: redactie

7/10/16 - 22u12

video

Zijn naam was één van de verrassingen in de basielf van de Rode Duivels, maar Dries Mertens bewees dat het de juiste beslissing was van Roberto Martínez om hem vanaf de aftrap te gebruiken. De winger van Napoli bood Eden Hazard in de eerste helft met een heerlijke steekpass de 2-0 aan en na de pauze werkte Alderweireld zijn hoekschop knap voorbij Begovic.