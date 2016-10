Mertens bekoort met knappe assist en ziet Alderweireld uitpakken met heerlijk hakje

Door: redactie

7/10/16 - 22u12

Dries Mertens bewees dat het de juiste beslissing was van Roberto Martínez om hem vanaf de aftrap als vervanger van de gekwetste De Bruyne in te zetten. De winger van Napoli bood Eden Hazard in de eerste helft met een heerlijke steekpass de 2-0 aan en na de pauze werkte Alderweireld zijn hoekschop met een wel erg vernuftige deviatie voorbij Begovic. Mertens werd na de wedstrijd ook verkozen tot 'man van de match'. Afwachten nu maar of hij ook zijn plaats in de elf kan behouden wanneer De Bruyne opnieuw fit is.