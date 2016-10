Lombaerts mist wedstrijd tegen Bosnië door geboorte van dochtertje Victoria

Door: redactie

7/10/16 - 21u27

Lombaerts met zijn vrouw Caroline. © kos.

Net als in Cyprus staat Nicolas Lombaerts niet op het wedstrijdblad van de Rode Duivels. Maar vandaag is er wel een andere reden waarom de 31-jarige verdediger van Zenit Sint-Petersburg niet van de partij is. Lombaerts' vrouw Caroline beviel immers van een dochtertje, Victoria. Het is het eerste kindje van het koppel.