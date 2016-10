Nainggolan haakte af bij Duivels, maar kan wel volledige match spelen bij Roma

Door: redactie

7/10/16 - 20u56

Nainggolan was wel fit genoeg om te spelen bij AS Roma. © photo news.

Door een dijblessure moest Radja Nainggolan afhaken voor het WK-kwalificatieduel met de Rode Duivels van vanavond tegen Bosnië. De middenvelder keerde terug naar zijn club AS Roma, maar daar speelde hij vandaag wel mee in een oefenwedstrijd tegen de beloften van de Giallorossi.

Nainggolan liep in de competitiewedstrijd tegen Inter Milaan een blessure op aan zijn rechterdij, maar Roberto Martínez koos er initieel toch voor om de middenvelder op te roepen. Dat bleek echter tevergeefs, want na enkele dagen moest 'Ninja' toch de handdoek werpen.



Nainggolan keerde terug naar de Italiaanse hoofdstad om verder te herstellen, maar verrassend genoeg speelde hij vandaag een hele wedstrijd mee in een oefenpot tegen de beloftenploeg van de Italiaanse topclub.



Bij Sporza reageerde Martínez al op de kwestie. "Op dit moment heb ik niet meer informatie over Nainggolan", aldus de bondscoach. "We zullen nog moeten uitzoeken wat er precies aan de hand is en we zullen dan gepast reageren."