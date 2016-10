Door: redactie

7/10/16 - 13u37

Bob Madou met bondscoach Roberto Martínez. © photo news.

De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft beslist de samenwerking met Bob Madou stop te zetten. Dat heeft de KBVB zelf zopas laten weten in een persbericht. Madou was sinds 2011 aan de slag bij de voetbalbond, waar hij de functie van communicatieverantwoordelijke invulde. Opvallende timing wel, met de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd van vanavond tegen Bosnië in het achterhoofd.