KBVB zet Bob Madou aan de deur: "De reden is me onduidelijk"

Yari Pinnewaert

7/10/16 - 13u37 Bron: Belga

Bob Madou met bondscoach Roberto Martínez. © photo news.

De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft beslist de samenwerking met Bob Madou stop te zetten. Dat heeft de KBVB zelf zopas laten weten in een persbericht. Madou was sinds 2011 aan de slag bij de voetbalbond, waar hij de functie van communicatieverantwoordelijke invulde. Opvallende timing wel, met de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd van vanavond tegen Bosnië in het achterhoofd.

"Bob Madou was sinds 2011 communication consultant van de KBVB", luidt het. "Beide partijen hebben beslist hieromtrent geen commentaar te geven." De directeur communicatie en business van de voetbalbond stond dichtbij Steven Martens, de voormalige CEO van de voetbalbond die in februari 2015 na een aantal incidenten (vooral van financiële aard) de organisatie verliet. Madou en Martens werkten eerder samen bij de Britse tennisfederatie.



"Reden is me onduidelijk"

"Na vijf onvergetelijke jaren bij de KBVB heeft de secretaris-generaal mij vanmorgen ontboden om mijn contract te beëindigen. De reden is mij onduidelijk maar de beslissing is genomen", stelt Madou. "Ik wens mijn collega's ongeloofelijk te bedanken voor al hun straffe werk, toewijding en loyaliteit. Ik ben erg trots op onze vernieuwingen bij de voetbalbond en onze aanpak voor de Rode Duivels. Ik wens iedereen met oprechte ambities in ons voetbal het doorzettingsvermogen en het lef om te doen wat goed is voor de sport."