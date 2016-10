"Ik gok op 3-2. Twee tegengoals, omdat Courtois in een diep dal zit en van vliegenvangen zijn dagtaak heeft gemaakt"

Door: Herman Brusselmans

Zoals elke week geeft Herman Brusselmans zijn ongezouten -en satirische- mening over het reilen en zeilen in de sportwereld. Deze week heeft onze columnist het (uiteraard) over het belangrijke WK-kwalificatie-tweeluik (vanavond Bosnië-Herzegovina en maandag Gibraltar) voor onze Rode Duivels.

Het zullen onze verdedigers zijn die de flankaanvallers van Bosnië tot tegenmaatregelen aanzetten, waardoor Hazard tussen de lijnen zal kunnen lopen, gemakkelijk de tweede bal zal kunnen recupereren, en met behulp van bijvoorbeeld Fellaini of Witsel of Chadli, om het even, tot penetratie via de as van het veld zal kunnen komen. Dat zou toch wel een doelpuntje of drie moeten opleveren. Kortom, m'n pronostiek is voor België - Bosnië-Herzegovina: 3-2, en die twee goals zullen we allicht tegenkrijgen omdat onze doelman, Thibaut Courtois, zich in een diep dal bevindt, van vliegenvangen ongeveer z'n dagtaak heeft gemaakt, en hoogstdringend toe is aan psychologische begeleiding. We zullen zien of Courtois ooit nog z'n vroegere niveau bereikt.



