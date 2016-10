"Geen haast bij akkoord over premies"

Rudy Nuyens

7/10/16 - 07u35

Bart Verhaeghe. © belga.

De onderhandelingen over de premies voor het WK 2018 hebben geen haast. Dat vertelt Bart Verhaeghe, ondervoorzitter van de KBVB. "De premies voor de kwalificatiewedstrijden liggen vast, voor de WK-premies hebben we nog tijd."

De premies werden nog contractueel vastgelegd door Steven Martens, die de spelers 60% toekende van het bedrag dat de Belgische voetbalbond ontvangt van de FIFA. Die overeenkomst bracht de voetbalbond tijdens het WK in Brazilië financieel in moeilijkheden.



Daarom trok ondervoorzitter Bart Verhaeghe begin september voor de interlands tegen Spanje en Cyprus in het gezelschap van Mehdi Bayat naar het spelershotel om een nieuwe overeenkomst te onderhandelen, waarbij de Rode Duivels behoorlijk zouden inleveren op hun WK-premies. De spelersdelegatie, bestaande uit Courtois, Vermaelen, Vertonghen en Hazard, ging niet meteen in op de voorstellen van Verhaeghe. Volgens de Franstalige krant La Dernière Heure zou Verhaeghe tijdens die onderhandelingen gezegd hebben: "Als jullie een vermindering van de premies weigeren, zullen we andere spelers selecteren."